Biebelried vor 27 Minuten

Wildschweine verursachen Unfälle

Am Dienstagabend befuhr ein 26-jähriger Autofahrer gegen 21.15 Uhr die B 8 von Biebelried kommend in Richtung Würzburg. Kurz nach der Autobahnunterführung sprang laut Polizei ein Wildschwein auf die Fahrbahn und wurde von dem Skoda erfasst. Nur zehn Minuten später wurde etwa 600 Meter davor ebenfalls ein Wildschwein erfasst, diesmal von einem Jaguar erfasst. Beide Tiere überlebten den Aufprall nicht. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden.