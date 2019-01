Wildschwein verursacht Unfall

Am Dienstagmorgen war ein 53-jähriger Autofahrer auf der B 13 von Ochsenfurt kommend in Richtung Oberickelsheim unterwegs. Kurz vor der „Mautpyramide“ sprang ein Wildschwein auf die Fahrbahn und wurde von dem Audi A6 gerammt. Das verletzte Schwein landete im Straßengraben und wurde vom hinzugerufenen Jagdpächter erlegt. Der Schaden am Fahrzeug wird laut Polizei auf etwa 2500 geschätzt.