Michelfeld vor 49 Minuten

Wildschwein läuft in den Wald zurück

Am späten Mittwochabend wechselte ein Wildschein über die Staatsstraße zwischen Michelfeld und Mainbernheim. Das Tier wurde zwar von einem Pkw frontal erfasst, lief aber anschließend zurück in den Wald, so die Polizei. Die 65-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Der Schaden an ihrem Pkw beläuft sich auf 2500 Euro.