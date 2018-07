Wilde Verfolgungsjagd mit Folgen

Ganze 1,9 Kilo Marihuana hatte ein 32-Jähriger aus Kitzingen im Januar in seinem Auto. Jetzt steht er am Montag wegen eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittel in Würzburg vor dem Landgericht. Dann kommt auch die wilde Verfolgungsjagd zur Sprache, die der Angeklagte sich mit der Polizei geliefert haben soll.

Mit anderem Wagen und Werbeschild zusammengestoßen

Als Polizisten seinen BMW in der Würzburger Leistenstraße stoppten, soll er zunächst an einer Bushaltestelle angehalten haben. Dann aber, so die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Redaktion, habe der Mann Gas gegeben. Die Aktion blieb nicht ohne Folgen. Der Wagen des Angeklagten soll mit einem anderen Auto kollidiert sein, weshalb der Fahrer die Kontrolle verloren haben soll. Auf jeden Fall schlidderte das Auto auf einen Supermarkt-Parkplatz, stieß dort gegen ein Werbeschild und landete wieder auf der Straße, wo es liegen blieb.

Flucht zu Fuß fortgesetzt

Der Fahrer soll daraufhin zu Fuß geflüchtet, aber nicht weit gekommen sein. Die Polizei fing ihn ein und bis jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Der Schaden, den der Mann verursacht haben soll, wird auf knapp 6000 Euro geschätzt.