Sulzfeld vor 36 Minuten

Wiesn-Gaudi im Haus für Kinder

O'zapft is… hieß es in der vergangenen Woche nicht nur auf dem Münchner Oktoberfest. Auch die Kinder vom Sulzfelder Kindergarten "Haus für Kinder" feierten eine Woche lang die bayerische Tradition, teilte der Kindergarten mit. Es wurde gebastelt, bayerisch gekocht und der Kindergarten festlich geschmückt. Das Highlight der Woche war mit Sicherheit die am Donnerstag stattfindende Wiesn Gaudi. Viele fesche Madln und Buam kamen in Tracht. Mit Hilfe der Eltern und tatkräftiger Unterstützung der Wiesnwirtinnen wurde für die Kinder ein leckeres Frühstücksbuffet hergerichtet, zünftig mit Kinderbier und vielen schmackhaften Leckereien. Kurzerhand wurde anschließend die Turnhalle zur Festwiese und der Eingangsbereich mit passender Musik zur Tanzwiese umfunktioniert. Beim Dosenwerfen, Autoscooter und Brezelschnappen kamen alle Kinder auf ihre Kosten, heißt es.