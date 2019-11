Wiesentheids Finanzen stimmen

Was die Finanzen betrifft, ist der Markt Wiesentheid auch im kommenden Jahr gut aufgestellt. Das lässt sich aus er Vorberatung zum Haushalt für 2020 folgern. Die Mitglieder des Finanz- und Haushaltsausschusses berieten in ihrer Sitzung über die anstehenden Investitionen und Vorhaben.

Das Gremium wälzte eine Fülle von Posten und Zahlen in der Beratung. Als Ergebnis zeigten sie sich mit dem von Kämmerin Angela Roß vorgelegten Zahlenwerk einverstanden. In der Dezember-Sitzung soll der Etat für das kommende Jahr wieder wie üblich beschlossen werden.

Das Zahlenwerk fällt mit insgesamt 26,2 Millionen Euro etwas höher aus, als im Vorjahr (24,655 Millionen Euro). Zwar umfasst der Verwaltungshaushalt mit den Pflichtausgaben der Gemeinde mit 11,589 Euro etwas weniger, als im Vorjahr. Jedoch steigt der Vermögenshaushalt um 14,69 Prozent auf 14,63 Millionen Euro.

Weniger Projekte

Dazu erläuterte Bürgermeister Werner Knaier, dass die Gemeinde wieder einige Projekte angehen werde. Allerdings befindet sich Wiesentheid aktuell in etlichen staatlichen Förderprogrammen. Die Gemeinde müsse das von diesen Stellen zugesagte Geld cofinanzieren können, also nachweisen, dass sie es habe. Das sei Vorschrift, so Knaier. Im Vorjahr etwa habe Wiesentheid von den 12 Millionen Euro an eingestellten Ausgaben nur 3,29 Millionen Euro tatsächlich ausgegeben.

Neues Baugebiet

Zu den größeren Vorhaben, die 2020 realisiert werden sollen, zählt die Erschließung des neuen Baugebiets Seeflur II in Richtung Feuerbach. Außerdem ist im Rahmen der Städtebauförderung die Umgestaltung des Schlossplatzes, sowie die Sanierung von Kanal- und Wasserleitungen in der Ortsmitte und in Siedlungen.

Der Anschluss Untersambachs an die Wiesentheider Kläranlage steht an. Die Anlage dort muss ebenso in den nächsten Jahren ertüchtigt werden, wofür bereits Geld im Etat vorgesehen ist. Außerdem wird die Sanierung der Nikolaus-Fey-Schule auch den Markt einiges kosten.

Die vorab gebrachten Vorschläge der Fraktionen wurden größtenteils in das Papier eingearbeitet. In der Sitzung kam die Anregung, Kosten und Möglichkeiten für einen Aufzug im Rathaus zu ermitteln.

Insgesamt dürfte die Finanzkraft Wiesentheids weiter gut bleiben, die Gemeinde steht bei der Steuerkraft an dritter Stelle im Landkreis.

Kämmerin Roß rechnet für 2020 mit einer Gewerbesteuer von 4,5 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird mit 97,33 Euro kalkuliert.