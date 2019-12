Wiesentheider Wald macht Minus

Wie es im Wiesentheider Gemeindewald aussieht, darüber berichteten kürzlich Klaus Behr und Stefan Kraus vom Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen dem Gemeinderat. Genauso wie die Wälder der Umgebung, haben auch die Wiesentheider erhebliche Probleme mit der Trockenheit der letzte Jahre, sowie mit den Borkenkäfern, schilderten die Fachleute.

Von massiven Schäden gerade bei den im Wiesentheider Forst häufigen Kiefern sprach Förster Kraus. Auch die Buchen weisen bereits deutliche Probleme auf.

Vergangenes Jahr wurden im Gemeindewald 1329 Festmeter Holz eingeschlagen. Rund 70 Prozent davon waren Sturmschäden, die es zu beseitigen galt. Insgesamt liege man mit dem Einschlag im Fünf-Jahres-Plan.

Für das kommende Jahr rechnet Förster Kraus mit Einnahmen von 87 262 Euro, bei Ausgaben von 111 555 Euro. Das Minus im Wald der Kommune beträgt also 14 303 Euro. Das liege daran, dass diesmal einiges für die Aufforstung einiges investiert werde, nämlich 44 000 Euro. Zudem fallen für den Waldschutz, also die Zäunung, noch einmal 16 000 Euro an.

Zudem informierte Bürgermeister Werner Knaier in der Ratssitzung über das neue Wanderkonzept des Naturparks Steigerwald, bei dem auch Wiesentheid mitmachen soll. Hier wird künftig eine einheitliche und genauere Beschilderung der Wege umgesetzt, die alten Schilder werden ausgetauscht. Für die Gemeinde Wiesentheid ergeben sich Kosten von 3243 Euro.