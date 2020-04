Wiesentheid vor 4 Stunden

Wiesentheider Jugendtreff füllt Osternester

Die Erzieherinnen des Jugendtreffs Häng up in Wiesentheid möchten laut Pressemitteilung in dieser schwierigen, zum Teil tristen und belastenden Virus-Zeit Familien ein Lächeln schenken. Ivonne Berthel und Seda Elmas aus der offenen Jugendarbeit werden am 8. April Kindern und Jugendlichen aus dem Ort Wiesentheid eine kleine Osterfreude bereiten. Dafür starten sie folgende Aktion: Alle im Alter von acht bis 18 Jahren haben die Möglichkeit ein leeres Nest mit einem Ostergruß an den Jugendtreff vor die Türe zu stellen. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr werden diese dann befüllt. Der Edeka-Markt Liebe unterstützt die Aktion mit einer Süßigkeitenspende, so die Mitteilung.