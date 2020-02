Wiesentheider Gymnasiasten beim "Battle of the Books"

"Bücher nehmen dich auf Reisen mit" und zehn populäre Bücher aus der amerikanischen Literatur führten 18 Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe vom Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid im Februar nach Nürnberg.

Organisiert vom Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) Nürnberg mit Unterstützung des amerikanischen Generalkonsulats München, fand dort zum zwölften Mal das „Battle of the Books“ statt, bei dem sich das Wiesentheider Team „Hannibal Lectures“ in violetten T-Shirts mit 14 weiteren Teams aus ganz Bayern „battelte“.

Jedes kleinste Detail prägten sich die Schüler ein

Zur Vorbereitung auf den literarischen Wettkampf hatten sich die Schüler bereits im September zwei von zehn Büchern aus einer vorgegebenen Liste ausgesucht, um diese in Englisch zu lesen und sich jedes kleinste Detail einzuprägen. Um das angesammelte Wissen unter Beweis zu stellen, wurden jeweils drei Teams von Moderatorin Meghan Gregonis, Generalkonsulin vom US-Konsulat aus München, Fragen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad gestellt.

In zwei Runden zu je fünf Büchern konnten so die Siegpunkte erspielt werden. Wichtig war hierfür auch Schnelligkeit, da, um das Antwortrecht zu erhalten, ein Buzzer gedrückt werden musste. Das Drücken ging so schnell, dass die Moderatorin die Fragen meist gar nicht zu Ende vorlesen konnte. Sollte das schnellste Team jedoch falsch antworten, hatten die anderen zwei Gruppen erneut die Möglichkeit zu buzzern.

Auch wenn letztlich ein anderes Team siegte, waren alle Wiesentheider Schüler begeistert von dem Tag im Zeichen der amerikanischen Literatur und englischen Sprache. Als Anerkennung erhielten alle Schüler ein Zertifikat.