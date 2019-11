Wiesentheid stimmt Hochwasser-Konzept zu

Auch der Markt Wiesentheid hat nun dem Konzept zum besseren Schutz vor Hochwasser zugestimmt, das über das Büro der Dorfschätze in Auftrag gegeben wurde. Der Zusammenschluss der neun Gemeinden hat nun ein Fachbüro beauftragt, verschiedene Möglichkeiten zu ermitteln, wie auf dem Gebiet der zusammen arbeitenden neun Gemeinden Flächen zum Rückhalt geschaffen werden können.

Damit stehe, so Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier in der Sitzung des Gemeinderats, lediglich noch der Beschluss Kleinlangheims aus, der im Dezember erfolgen solle. Nach deren Zustimmung werde eine gemeinsame Sitzung mit den Vertretern der Kommunen erfolgen, zu denen auch die Bürger eingeladen sind. Dort werde man das gesamte, ausgearbeitete Werk noch einmal vorstellen. Als nächsten Schritt gehen die Unterlagen dann an das Wasserwirtschaftsamt zur Prüfung. Bereits im Vorfeld habe man mit den Behörden über das Projekt gesprochen. Bis von dort ein Ergebnis komme, könne es jedoch rund ein Jahr dauern, schätzte Knaier.

Staatlicher Zuschuss

Das Ganze wird von staatlicher Seite bezuschusst, hieß es im Vorfeld der Überlegungen, die seit dem Hochwasser in der Gegend im Juni 2013 laufen.

Für Wiesentheid stellte Bürgermeister Knaier noch einige Änderungen vor, die in den vor wenigen Wochen vorgelegten Plan des zuständigen Fachbüros eingearbeitet werden. So werde etwa ein Weiher oberhalb von Untersambach mit berücksichtigt, genauso wie weitere Grundstücke, die Knaier erwähnte. Zudem ging es um Möglichkeiten zum Anstauen des Wassers im Bereich der Mühle zwischen Untersambach und Wiesentheid. Auch in Geesdorf und Feuerbach wurden kleinere Veränderungen angeregt, die mit berücksichtigt werden.