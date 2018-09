Am Festwochenende des Wiesentheider 1100-Jahre-Marktjubiläums darf der Kirchweihlauf nicht fehlen. Am Samstag, 22. September, veranstaltet der TSV/DJK Wiesentheid mit seiner Leichtathletikabteilung den 13. Kirchweihlauf. Unter dem Motto „Wiesentheid bewegt sich – lauf mit“ kann sich jeder bei verschiedenen Laufwettbewerben messen. Schülerinnen (L1) und Schüler (L2) werden zwischen U6 und U10 getrennt auf die 1000 Meter lange Strecke geschickt. Für die Schüler zwischen den Jahrgängen U12 und U16 steht eine 2000 m-Strecke bereit. Mit Pokalen für die ersten Drei jeder Jahrgangsgruppe und Medaillen für jeden „Finisher“ dürfen sich alle jugendlichen Sportler als Sieger fühlen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für ein schönes Lauferlebnis stehen der 5000 m- und der 10 000 m-Lauf durch Wiesentheid. Die vielen Zuschauer im Start-/Zielbereich in der Jahnstraße und die Musikgruppen an der Laufstrecke wollen für Stimmung sorgen. Anschließend ist in der Steigerwaldhalle und am Caféstand auf dem Rouillacplatz für Verköstigung gesorgt. Wer möchte, kann sich noch beim Kirchweihrummel entspannen.

Genauere Informationen im Internet unter www.kirchweihlauf.de .