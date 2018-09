Wiesentheid als Marktplatz der biologischen Vielfalt?

Der Markt Wiesentheid bewirbt sich beim Modellprojekt „Marktplatz der biologischen Vielfalt.“ Dabei soll es zehn bayerischen Gemeinden ermöglicht werden, bis Ende 2021 eine eigene kommunale Strategie für Biodiversität zu entwickeln. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, einen Betrag von 20 000 Euro vorzusehen für den Fall, dass die Kommune den Zuschlag erhält.

In der Sitzung trug Bürgermeister Werner Knaier näheres zu der Sache vor. Ziel des sei es, „den Erhalt von Arten und Lebensräumen als gemeindliches Thema zu etablieren und in das Gemeindekleben zu integrieren“, hieß es in der Beschreibung. Alle Kommunen könnten bei dem Projekt teilnehmen. Träger des Ganzen ist eine Gemeinschaft aus dem Markt Tännesberg (Landkreis Neustat an der Waldnaab), der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz und Wildland Stiftung Bayern. Das Projekt wird vom Bayerischen Naturschutzfonds gefördert, das Umweltministerium, sowie der Bayerische Gemeindetag unterstützen es.

Es umfasst nicht nur Beratung und Begleitung bei Projekten. Ein verbesserter Zugang zu Fördergeldern oder die Ersparnis von Kosten bei verschiedensten Projekten im Bereich Naturschutz ist unter anderem möglich. „Es kostet etwas, aber wir sind als Gemeinde gefordert“, argumentierte Ratsmitglied Otto Hünnerkopf pro. Bei einer Aufnahme in das Projekt habe man nur Vorteile, meinte er. Die Ratskollegen sahen es ähnlich und stimmten dem Ganzen zu.