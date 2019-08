Wiesentheid (Lkr. Kitzingen): 24-Jährige stirbt bei Unfall auf der A 3

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagmorgen ein mit zwei Personen besetzter Pkw auf der A 3 von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Für seine Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Kurz nach 9.30 Uhr hat sich der tödliche Verkehrsunfall ereignet. Ein Hyundai war in Richtung Nürnberg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Wiesentheid und Geiselwind aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw, der mit einem Ehepaar aus dem Landkreis Bamberg besetzt war, rutschte die Böschung hinab und überschlug sich dabei mehrmals.

Notarzt konnte nur noch den Tod der Beifahrerin feststellen

Die Freiwillige Feuerwehr Wiesentheid befreite den schwer verletzten Fahrer im Alter von 29 Jahren aus dem Fahrzeugwrack. Ein Hubschrauber flog den Mann nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik. Bei seiner fünf Jahre jüngeren Beifahrerin konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auch ein Sachverständiger in die laufenden Ermittlungen mit eingebunden.

Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten bis etwa 14.15 Uhr in Richtung Süden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Wiesentheid von der A3 abgeleitet.