Wiesentheid: Gegenverkehr nicht beachtet

Am Freitag gegen 13 Uhr befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Opel die Balthasar-Neumann-Straße in Wiesentheid zunächst in Richtung Geesdorf. Als er dann nach links in die Kanzleistraße einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden BMW, den ein 23-Jähriger fuhr, und stieß mit diesem zusammen. Der Opel wurde durch den Aufprall laut Polizeibericht zurückgeschoben und beschädigte noch einen Absperrpfosten vor dem Rathaus. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei rund 22300 Euro.