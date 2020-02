Wiesentheid vor 19 Minuten

Wiesentheid: Feuerwehr nach ausgelaufenem Heizöl alarmiert

Am Morgen des Rosenmontag wurde mit einem Tanklaster der Heizöltank eines Einfamilienwohnhauses in der Wiesentheider Siedlung betankt. Durch ein Leck in der Tankfüllleitung im Keller des Gebäudes sind rund 150 Liter Heizöl ausgetreten und verbreiteten sich in den Kellerräumen, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt. Die Wiesentheider Stützpunktwehr wurde um 9.18 Uhr an die Einsatzstelle gerufen. Aufgrund der starken Geruchsbelastung konnten die Räume nur unter Atemschutz betreten werden. Das ausgetretene Heizöl in den Räumen wurde abgebunden und in Fässern entsorgt. Ebenso räumte die Feuerwehr das vom Heizöl kontaminierte Inventar des Kellers vollständig aus. Mit zwei Lüftern wurde im Anschluss der Keller belüftet, um den Heizölgeruch aus dem Gebäude herauszudrücken. Die Arbeiten unter Atemschutz wurden vom BRK mit einem Rettungswagen abgesichert. An der Einsatzstelle war die Polizei Kitzingen und eine Ingenieurin des TÜV Süd vor Ort.