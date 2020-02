Wiesentheid: Betreutes Wohnen mit 37 Wohnungen entsteht

Ein weiteres Projekt zum Thema Betreutes Wohnen nimmt in Wiesentheid immer konkretere Formen an. In der Sitzung des Gemeinderates stellte Bürgermeister Werner Knaier nun den "Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses für seniorengerechtes Wohnen mit Tiefgarage", so die offizielle Bezeichnung, vor. Der Bauherr ist mit der Firma Preißner GbR ein ortsansässiges Familienunternehmen, das mehrere Objekte in dem Bereich besitzt. In Wiesentheid gehört ihnen etwa das bestehende Betreute Wohnen, das direkt neben dem ebenso von ihnen betriebenen Seniorenheim liegt.

Das neue Vorhaben entsteht nur wenige hundert Meter davon entfernt an der Alten Abtswinder Straße, gegenüber der Gärtnerei Lang. Auf dem dortigen Grundstück wollte ein externer Bauträger zunächst eine Wohnsiedlung schaffen. Diese war zunächst mit 26 Reihen- und Doppelhäusern vorgesehen. Die Vermarktung lief anscheinend nicht wie erhofft, das Ganze zerschlug sich. Das Familienunternehmen Preißner kaufte schließlich das Areal.

Nun sind in dem mit einer Größe von 50 mal 20,36 Meter großen, vierstöckigen Mehrfamilienhaus etwa 37 Wohnungen vorgesehen. Sie sollen laut dem Bauherrn eine Größe von 65 bis 110 Quadratmeter haben. Baubeginn soll möglichst bald sein, wenn die Pläne endgültig genehmigt sind. Als Bauzeit wird etwa ein Jahr gerechnet, Mitte 2021 möchten die Bauherren möglichst fertig sein. Geprüft werde aktuell noch, ob und wie die Erschließung von der Alten Abtswinder Straße aus möglich sei, so Bürgermeister Knaier.

Termine für Bürgerversammlungen bekannt gegeben

Im Wiesentheider Gemeinderat fand das Ganze breite Zustimmung. "Wir sind froh über ein weiteres Betreutes Wohnen hier. So haben wir Möglichkeiten, dass Wiesentheider auch im Alter hier wohnen können", sagte etwa Gemeinderat Otto Hünnerkopf (CSU). Ratskollege Michael Rückel (Bürgerblock), zugleich Feuerwehrkommandant, merke an, dass der Bauherr Stellplätze für mögliche Rettungsfahrzeuge mit einplanen solle.

Bereits am Laufen ist die Erweiterung des bestehenden Altenheims durch einen Anbau. Auch um künftig einen Anteil von 75 Prozent an Einzelzimmern zu erreichen, war der Bau erforderlich. In das Gebäude möchte die Preißner GbR als Besitzer zudem eine Tagespflege mit unterbringen.

Bürgermeister Knaier gab in der Sitzung die Termine für die diesjährigen Bürgerversammlungen bekannt. Los geht es am Dienstag, 11. Februar, in Untersambach, am Donnerstag, 13. Februar, ist Reupelsdorf an der Reihe. Weitere Termine: Geesdorf: Freitag, 14. Februar, Feuerbach Montag, 17. Februar, Wiesentheid: Dienstag, 18. Februar. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr.