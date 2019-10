Wiesenbronner Müllwichtel waren unterwegs

Die Wiesenbronner Geisbergwichtel, die Jägerschaft sowie Spürhund Dax waren aktiv bei einer Müllsammelaktion in der Gemeinde. In einer dreistündigen Rundtour wurden kilogrammweise Müll und verwertbare Reststoffe in der Flur aufgesammelt. Selbst Spürhund Dax konnte die Hinterlassenschaften seiner Artkollegen nicht links liegen lassen. Alles wurde feinsäuberlich getrennt und den jeweiligen Abfuhrstellen zugeführt. Ein echter Beitrag zum Umweltschutz, da waren sich bei der anschließenden ausgedehnten Brotzeit alle einig.