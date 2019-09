Wiesenbronner Kirchweih: Sonderkommando in der Bankfiliale

Einen Besucherrekord gab es am Sonntag beim Kirchweihumzug der Wiesenbronner Burschenschaft. Bei schönstem Sommerwetter kamen alle auf ihre Kosten, die sich ein großes Spektakel erwartet hatten, das zum Wiesenbronner Umzug dazu gehört wie der Bremser.

Da fliegen schon mal die Fetzen, geht ein auf Rollen gezogener Gartenzaunteil zu Bruch oder fallen Bierdosen vom Wagen. Das Publikum war jedenfalls wieder hellauf begeistert vom Einsatz der Burschen und geizte nicht mit Beifall.

Frank Kreßmann rief beim Verlesen der Kirchweihpredigt vor dem Rathaus noch einmal die Ereignisse ins Gedächtnis, die im Dorf für Gesprächsstoff gesorgt hatten. Für die Musik beim Umzug sorgten die Stadelschwarzacher Musikkapelle und der Wiesenbronner Spielmannszug. Angekündigt wurde, dass ab dem kommenden Jahr Predigt und "Schlussoffensive" im Seegarten über die Bühne gehen.

"Aufm Stuhl eigedöst – Alarm ausgelöst" stand auf dem Wagen, der den Einsatz eines Sonderkommandos in einer Bankfiliale zum Inhalt hatte und für viel Aufregung gesorgt hatte. Ein anscheinend etwas müder Bankangestellter hält Mittagsschlaf, versäumt zunächst, die Filiale zu öffnen, hat dann etwas Probleme, als ein Kunde kein Geld aus dem Automaten bekommt und nickt dann anscheinend auf dem Notfallknopf wieder ein, so jedenfalls die Version in den Predigtversen der Burschen. Als er dann vom Einsatzkommando unsanft geweckt wird, fällt er aus allen Wolken, bis sich herausstellt, dass alles blinder Alarm war.

Für viel Aufregung sorgte auch die Kuh eines "Biogasbauern", die ausbüchste, da ein Riegel nicht vorgeschoben war. Nach den Angaben der Burschen waren dann etwa 15 Leute im Einsatz, um die Kuh aus einem Weinberg und in den Viehtransporter zu bringen.

Richtig gefeiert wurde ein 50. Geburtstag, was zur Folge hatte, dass die Heimfahrt auf dem Fahrrad für einen Gast am Gartenzaun endete, wo er "wie a Schildkröt auf dem Boden" lag. Angeblich ging der Zaun teilweise zu Bruch und seine Kameraden brachten ihn schließlich nach Hause.

Nicht gerade erfreut war eine Frau über einen Verwandten, der ins Haus gezogen war und angeblich auch einige "Pflanzen" anbaute. Als sich die Frau ob seines Lebenswandels bedroht fühlte, rief sie die Polizei "und das Gastspiel hatte ein Ende".

Über das neue Löschfahrzeug freute sich die Feuerwehr und da das bisherige verkauft werden sollte, wurde es in einer Scheune abgestellt. Als die Enheimer Feuerwehr, die es gekauft hatte, eintraf, um das Fahrzeug abzuholen, gab es zunächst keinen Schlüssel für das Scheunentor, die Batterie des Autos war leer und es gab weitere Probleme, bis das Fahrzeug endlich fahrbereit war. Weitere kleinere Episoden aus dem Wiesenbronner Landleben wurden dann in Liedform vorgetragen.