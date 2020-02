Kitzingen vor 57 Minuten

Wieder Sport- und Spielenachmittag bei der TGK

Nach zwei Jahren Pause kann laut einer Pressemitteilung am 16. Februar in der Florian-Geyer-Halle wieder der beliebte Sport- und Spielenachmittag der Turngemeinde Kitzingen stattfinden. Alle Kinder dürfen sich auf einen sportlichen Nachmittag mit viel Bewegung freuen. Die Tänzer, Rhönradturner und Leistungsturner der Turngemeinde werden bei ihren Auftritten wieder das Publikum begeistern und in der Spielstraße können sich alle Kinder bei kleinen sportlichen Aufgaben selbst ausprobieren. Abgerundet wird das Programm mit gemeinsamen Spielen, einer Kostümprämierung und der beliebten Tombola. Beginn ist um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Anders als alle Jahren zuvor findet der Sport- und Spielenachmittag nicht mehr am Faschingssonntag sondern mit dem 16. Februar am Sonntag vorher statt. Diese Terminverschiebung ist der Tatsache geschuldet, dass die KiKaG den Faschingstermin in der Florian-Geyer-Halle nutzen wird. Damit der Sport- und Spielenachmittag 2020 überhaupt wieder stattfinden kann, mussten die TGK-Verantwortlichen im Vorfeld außerdem Einiges an zusätzlicher Arbeit leisten. Denn die ungenügende Hallensituation in Kitzingen führte zu hohen Auflagen und verursacht zudem zusätzliche Kosten. Doch die beliebte Veranstaltung sollte für die Kinder aus Stadt und Landkreis 2020 wieder stattfinden und deshalb wurden keine Kosten und Mühen gescheut.