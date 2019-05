Wieder Sperrung bei Schwarzach: Straße wird verbreitert

Auf die Verkehrsteilnehmer rund um Schwarzach wartet erneut zusätzlicher Verkehrsstress. Nachdem in den vergangenen beiden Wochen die Bundesstraße 22 zwischen Stadtschwarzach und Düllstadt komplett gesperrt war und enorme Verkehrsbehinderungen verursachte, wird ab Montag, 6. Mai, die Staatsstraße 2271 auf Höhe des Kreisverkehrs zwischen Stadtschwarzach und Hörblach halbseitig gesperrt. Geplante Dauer: Zehn Tage. Die Zufahrt von der B22 auf die St 2271 in Richtung Kitzingen wird für diese Zeit komplett gesperrt.

Grund für die Sperrungen sind Bauarbeiten des Staatliche Bauamts Würzburg an dem Knotenpunkt. In der Vergangenheit zeigte sich, dass größere Laster bei der Auffahrt auf die St 2271 in Richtung Kitzingen erheblich Probleme mit dem Einbiege-Radius haben. Häufig war zu beobachten, dass die Laster mit dem Fahrerhaus auf die Gegenfahrbahn der Staatsstraße kommen und so für erhebliches Gefahrenpotenzial für aus Richtung Kitzingen kommende Fahrzeuge darstellte.

Erhebliche Verkehrsprobleme

Jetzt soll die Staatsstraße an dieser Stelle auf einer Länge von hundert Metern verbreitert werden, um den Lkws das Einbiegen zu erleichtern und die Gefahr von Frontalzusammenstößen zu vermeiden. Für die Zeit der Baumaßnahme wird eine Ampelanlage den Verkehr auf der halbseitig gesperrten Staatsstraße regeln. Die Umleitung nach Kitzingen wird über Dettelbach und den Mainfrankenpark ausgeschildert. Die Zufahrt von Münsterschwarzach auf die St 2271 in Richtung Kitzingen ist gewährleistet. "Ich rechne wieder mit erheblichen Verkehrsproblemen", sagte Bürgermeister Volker Schmitt in der Sitzung des Schwarzacher Bauausschusses am Dienstag.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Staatsstraße zwischen Kitzingen und Volkach befürchtet das Gemeindeoberhaupt erhebliche Rückstaus an den Ampeln. Grundsätzlich erachteten die Mitglieder des Bauaausschusses die Maßnahme des Bauamts als positiv. In der Vergangenheit war es schon oft zu gefährlichen Situationen an der Auffahrt durch ausscherende Laster gekommen. Auch einige Unfälle waren zu beklagen. Jetzt hofft man in Schwarzach auf eine Verbesserung der Situation.

Härtetest für Bevölkerung

Die Bevölkerung in den Wohngebieten und die Flurwege rund um Schwarzach werden durch die Sperrung erneut einem Härtetest unterzogen. Wie die Sperrung der B 22 in den vergangenen Wochen zeigte, halten sich manche Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgegebenen Umleitungen sondern suchen die kürzeste Strecke. "Sogar schwere Laster haben in den letzten Wochen landwirtschaftliche Wege als Schleichwege benutzt", schilderte Verwaltungschef Norbert Filbig die Problematik.

Im Verlauf der Sitzung genehmigte das Gremium fünf Bauvorhaben, darunter eine Reithalle mit Boxen am Hammerwiesenweg und zwei Wohnhäuser im neuen Baugebiet an der Schweinfurter Straße zwischen Gerlachshausen und Münsterschwarzach.