Wieder Karten erhältlich: Wahlforum mit Kitzinger OB-Kandidaten

Nach dem riesigen Ansturm auf den Kartenvorverkauf für das Wahlforum der Main-Post am Mittwoch, 22. Januar, 19 Uhr, waren bereits am ersten Verkaufstag alle Karten vergriffen. Deshalb zieht die Veranstaltung nun um. Statt in der Alten Synagoge findet sie im größeren Katholischen Dekanatszentrum statt. Dort finden rund 350 Besucher Platz.

Damit kommen am Montag, 13. Januar, bei der Buchhandlung Schöningh nochmals 100 Karten in den Verkauf. Der Rat: diesmal schnell sein! Alle bereits für die Alte Synagoge erworbenen Karten bleiben gültig. Sie dienen nun zum Eintritt ins Dekanatszentrum.

Größere Hallen stehen für das Wahlforum in Kitzingen nicht zur Verfügung. Für die Florian-Geyer-Halle bestehen hohe Auflagen, andere Hallen bieten maximal 199 Plätze oder fallen – weil für sportliche Nutzung reserviert – ganz aus. Einen denkbaren Umzug des Wahlforums mit den Kitzinger OB-Kandidaten in große Hallen im Umland hat die Redaktion als nicht sinnvoll verworfen.

Bei der Veranstaltung stellen sich sechs Bewerber für das Oberbürgermeister-Amt den Fragen der Redakteure und des Publikums: Stefan Güntner (CSU), Peter Hauck (parteilos), Manfred Paul (SPD), Uwe Pfeiffle (FW-FBW), Andrea Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) und Bianca Tröge (ÖDP).

Sie sollen ihre Vorstellungen zur künftigen Entwicklung der Großen Kreisstadt präsentieren und diskutieren. Ebenso wird Raum sein, die potenziellen künftigen Rathaus-Chefs als Personen kennen zu lernen.

Die Veranstaltung moderieren zwei Mitglieder der Main-Post Kitzingen, Redaktionsleiter Andreas Brachs und sein Stellvertreter Michael Mößlein.

Nach einer Vorstellungsrunde, in der jeder OB-Kandidat drei Minuten Zeit hat, seine wichtigsten Thesen vorzustellen, wird sich der Abend um vier Schwerpunktblöcke drehen:

Thema Wohnen: Wie soll die Stadt Kitzingen künftig ausreichend bezahlbaren Wohnraum für ihre Bürger und weitere Zuzüge sicherstellen? Was passiert mit dem Notwohngebiet? Wo könnten künftig Bauplätze entstehen?

Thema Innenstadtentwicklung: Welche Ideen haben die Kandidaten für die Entwicklung der Innenstadt? Wünschen sie sich mehr Parkplätze oder weniger Autos und dafür mehr Rad- und Busverkehr? Wie soll der Öffentliche Personen-Nahverkehr der Zukunft aussehen? Was sind ihre Vorstellungen für die Sanierung der Altstadt und eine florierende Geschäftswelt?

Thema Wirtschaft: Kitzingen lebt auch von der Vielzahl seiner Industriearbeitsplätze. Wo soll es hingehen mit den Gewerbegebieten? Was braucht eine wirtschaftsfreundliche Stadt und wie bleibt sie attraktiv für die Arbeitnehmer?

Thema Umwelt: Welche Ideen haben die OB-Kandidaten für eine ökologische Gestaltung der Stadt? Wo sehen sie Potenzial für regenerative Energien, Energieeinsparung und mehr Artenvielfalt?

In kurzen persönlichen Gesprächsrunden stehen zwischendurch immer wieder die Kandidaten einzeln im Mittelpunkt: Was machen sie außerhalb der Kommunalpolitik? Welche Interessen und Fähigkeiten bringen sie mit? Was treibt sie an?

Neben diesen Hauptthemen geht es beim Wahlforum um weitere Fragen, die kurz behandelt werden. In Schnellfrage-Runden sollen die Kandidaten spontan entscheiden, wie sie zu einer Aussage stehen. Außerdem können Leser und Publikum während der Veranstaltung Fragen stellen oder sie vorab an die Redaktion senden.

Wahlforum

Der 2. Kartenvorverkauf für das Wahlforum der Main-Post, jetzt im Katholischen Dekanatszentrum, Ritterstr. 5a, Haupteingang über die Schrannenstraße, findet ab Montag, 13. Januar, in der Buchhandlung Schöningh, Marktstraße 21, zu den Öffnungszeiten statt. Es gibt keine Sitzplatzreservierung. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro pro Person. Die Einnahmen gehen ohne Abzug an eine soziale Einrichtung in der Stadt.

Pro Käufer werden maximal vier Eintrittskarten ausgegeben.

Einlass ist am Mittwoch, 22. Januar, ab 18 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet spätestens um 22 Uhr.

Außer in Kitzingen finden noch zwei weitere Wahlforen im Landkreis statt: mit den drei Bürgermeisterkandidaten in Dettelbach am Mittwoch, 5. Februar, 19 Uhr, in der Maintalhalle und mit den fünf Bürgermeisterkandidaten in Volkach am Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, in der Mainschleifenhalle. Sobald der Kartenvorverkauf für diese beiden Veranstaltungen eingerichtet ist, wird dies bekannt geben.

Fragen an die Kandidaten können Sie vor jeder Veranstaltung an die Redaktion senden: per Post an Main-Post, Redaktion Kitzingen, "Wahlforum Kitzingen" oder "Wahlforum Dettelbach" oder "Wahlforum Volkach", Luitpoldstraße 1, 97318 Kitzingen. Per E-Mail an redaktion.kitzingen@mainpost.de, Betreff: "Wahlforum Kitzingen" oder "Wahlforum Dettelbach" oder "Wahlforum Volkach".