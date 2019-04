Wie mehr Touristen nach Rödelsee kommen

"Was macht die Tourismusfachkraft eigentlich?" Diese Frage beantwortete Alexandra Müller-Ehrlich am Montag dem Rödelseer Gemeinderat. Seit einem halben Jahr ist sie im Dienst, nun hat sie eine erste Bilanz ihrer Arbeit gezogen. Vieles steckt dabei noch in den Kinderschuhen.

So hat sie zunächst einmal eine Infrastruktur schaffen müssen, ihr Büro im Erdgeschoss des Rathauses eingerichtet und sich einen Überblick über die vorhandenen Strukturen verschafft. Daneben setzt sie bei ihrer Arbeit vor allem auf das Knüpfen von Netzwerken. Ob die Präsenz auf Messen oder die Zusammenarbeit mit Kollegen im Umkreis, heute ginge nichts mehr ohne die richtigen Kontakte, so Müller-Ehrlich. Dabei erfahre sie fast immer sehr positives Feedback. Vor Ort sei das noch ein bisschen schwieriger.

Gewerbetreibende sollen sich mehr einbringen

Mittlerweile habe sie sich bei fast allen Betrieben, Winzern und Gastgebern persönlich vorgestellt. Die meisten freuen sich, dass es vor Ort eine Fachkraft gibt, aber nicht alle erkennen, dass auch sie ihren Beitrag dazu leisten müssen, erklärte Müller-Ehrlich. Der Fremdenverkehrsbeitrag, den der Gemeinderat in einer der letzten Sitzungen diskutierte, sei nur ein Beispiel dafür.

Dass die Arbeit der Tourismuschefin aber auch Früchte trägt, zeigten die Beispiele aus ihrem Arbeitsalltag. Immer wieder rufen Menschen an und möchten Informationen. Die Themen Führungen, Wandern und Wein sind dabei am gefragtesten. "Und manchmal fungiere ich auch als Bürgerbüro, wenn jemand einfach mal sein Herz ausschütten möchte", schmunzelt Müller-Ehrlich.

Mit Pauschal-Urlaub und Führungen Würzburger locken

An drei Tagen in der Woche ist ihr Büro im Rathaus besetzt. Die Stelle ist über die Gemeinde zunächst für zwei Jahre finanziert, danach sollen andere Lösungen gefunden werden. Bis dahin hat die Expertin noch jede Menge Pläne und Ideen, die sie umsetzen möchte. Dazu gehört ein schlüssiges Konzept für Führungen oder Angebote für Pauschal-Urlaube. Vor allem sollen Touristen aus dem Würzburger Raum gelockt werden, von wo bisher nicht allzu viele den Weg nach Rödelsee finden.

Bürgermeister Burkard Klein lobte die Arbeit seiner Tourismusfachkraft und appellierte an die Rödelseer, die Chancen zu nutzen, die sie mit sich bringt: "Wir haben bei Anfragen mittlerweile eine Reaktionszeit von maximal 24 Stunden, das ist super. Ein Ansprechpartner vor Ort ist extrem wichtig." Die Gewerbetreibenden müssten die Wichtigkeit der Arbeit von Alexandra Müller-Ehrlich erkennen und mittragen, wenn sie am Ende Früchte tragen soll.

Historische Fundstücke im Archiv gefunden

Bilanz zog am Montag auch Julia Halbleib, die als Archivkraft viele Wochen im Rödelseer Gemeindearchiv im Fröhstockheimer Rathaus verbracht hat. Nach einer ersten Durchsicht konnte sie sich einen Überblick über den Bestand verschaffen und von manchem historischen Fundstück berichten. Eine Gemeindeordnung von 1537 ist ebenso darunter wie der Vertrag von Friedrich von Crailsheim mit der Gemeinde Fröhstockheim.

Dennoch liegt noch viel Arbeit vor der Archivarin. Dokumente müssen gesichtet, sortiert und vor allem fit für die jahrhundertelange Aufbewahrung gemacht werden. Und nicht alles muss aufgehoben werden: Zu Beginn ihrer Arbeit hat Halbleib zuerst über 400 Kilo alte Kassenbelege entsorgt. Und damit Platz geschaffen für korrekt sortierte Aktenkartons, in denen künftig die Geschichte der Großgemeinde Rödelsee gelagert werden soll.