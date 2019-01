Wie man die Biene retten kann: BN informiert

Wer vom Volksbegehren Artenvielfalt "Rettet die Bienen" bisher nichts mitbekommen hatte, der wurde von der Wiesentheider Ortsgruppe des Bund Naturschutz informiert.

Im Bienenkostüm und mit Blumenlatzhose hatten sich Mitglieder der Ortsgruppe Wiesentheid/Geiselwind/Prichsenstadt zusammen mit Leuten vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) und den Grünen vor dem Edeka-Markt aufgestellt und Infomaterial parat.

Kunden reagierten positiv

Die Resonanz bei den Kunden sei überwiegend positiv gewesen, heißt es im Presseschreiben. Die Aktiven wollen mit zwei weiteren Infoständen am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 13 Uhr bei Getränke Wagner und beim Rewe-Markt in Wiesentheid noch einmal auf das wichtige Anliegen zum Schutz der Insekten, Bienen und Vögel hinweisen, kündigt der Verein an.