Wie man Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung umsetzt

Im Landkreis Kitzingen gibt es zahlreiche Bildungsangebote, von klassischen Themen der Umweltbildung über Kurse an der Volkshochschule bis hin zu Führungen und Mitmachaktionen zu den verschiedensten Themen und für unterschiedliche Altersgruppen. Die Koordinierungsstelle „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) des Landkreises Kitzingen möchte zusammen mit interessierten Bildungsakteuren die Prinzipien der BNE stärker in den Fokus nehmen. Das geht aus einem Presseschreiben hervor.

BNE gehe über die reine Wissensvermittlung hinaus und befähige die Lernenden, informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine bestandsfähige Wirtschaft und eine gerechte Gesellschaft zu handeln. Dabei gelte es, sowohl aktuelle und als auch zukünftige Generationen im Blick zu haben und kulturelle Vielfalt zu respektieren.

Wie diese Prinzipien ganz konkret in eigenen Bildungsangeboten aufgenommen werden können, darum geht es bei einer Qualifizierung, die die BNE-Koordinierungsstelle anbietet. Nach einem allgemeinen Einstieg in das Thema wird die Referentin Gundula Büker (u. a. Eine Welt-Fachpromotorin für Globales Lernen) praxisnahe Beispiele und Anregungen für die Teilnehmer aufbereiten und die konkrete Umsetzung in den eigenen Angeboten unterstützen.

Der Workshop findet am Freitag, 13. März, von 16.30 bis 21.00 Uhr im Seminarraum des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in der Mainbernheimer Str. 103, in Kitzingen statt. Das Angebot ist kostenfrei.

Anmeldungen sind bis zum 2. März unter valerie.ebner@kitzingen.de oder Tel.: (09321) 9281109 möglich.