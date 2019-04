Wie hat man früher in Mönchsondheim gelebt?

Die Besonderheiten der archäologischen Grabungen in Mönchsondheim und die bisherigen Erkenntnisse stehen im Mittelpunkt eines Vortrags an diesem Samstag, 6. April, von 14 bis 15 Uhr im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim.

Zum Thema „Spielstein und Tonscherben – was verraten archäologische Fundstücke über unsere Vorfahren in Mönchsondheim?“ referiert Doktorand Andreas Metzl aus München, der selbst an der Dokumentation mitgewirkt hat. Er stellt den Besuchern vor, welche Grabungen es gab, aus welcher Zeit die Funde stammen und welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann, wie die Bevölkerung in Mönchsondheim zu früherer Zeit gelebt hat.

Der Vortrag wird laut Pressemitteilung mit einem kurzen Rundgang durch die Sonderausstellung abgerundet. Für den Vortrag zur Sonderausstellung „Ausgegraben – Das Projekt Dorfarchäologie Mönchsondheim“ ist keine Anmeldung nötig. Besucher bezahlen nur den Eintrittspreis für das Museum. Treffpunkt an der Museumskasse.

Weitere Informationen: www.kirchenburgmuseum.de