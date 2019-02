Wie es sich in der historischen Altstadt lebt

Wie sieht es mit der Lebensqualität und dem Alltagsleben in der historischen Altstadt von Volkach aus? Wie bewerten deren Anwohner die Gastronomie und die Veranstaltungen? Wie zufrieden sind sie mit den Angeboten der Touristinfo überhaupt und was halten sie von der touristischen Infrastruktur und dem Parken in und außerhalb der Stadtmauern? Das waren die vier Themenfelder, zu denen die Touristinfo die Anwohner der Altstadt beim ersten "Anwohnertreff" im Schelfenhaus befragt hatte. Ist die historische Altstadt Volkach auch für ortsansässige Bürger ein lohnenswertes Ziel? Diese Frage der Moderatorin Annette Schmidt von der Unternehmensberatung Barbara Becker aus Wiesenbronn an Tourismuschef Marco Maiberger eröffnete den Infoabend im Schelfenhaus in Volkach vor gut 100 Altstadt-Bewohnern. Nicht nur wegen seines historischen Flairs, so Maiberger, sei Volkach lohnenswert, sondern auch "weil es keine Filmkulisse, sondern eine sehr lebendige Altstadt ist".

Dieses Stichwort der "lebendigen Altstadt" zog sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend. Auch in diesem Jahr, sagte Julius Straub von der Tourist-Info, seien wieder sehr viele Veranstaltungen geplant, "nicht nur das Weinfest und die anderen schon feststehenden Termine, sondern auch die Europatage der Musik Ende Juni", kündigte er an. Mit dabei sein wird unter anderem auch die Bigband der Bundeswehr und auch ein Feuerwerk mitsamt einer Musik am Main gehört ins Programm. Von "gut 50 Kreuzfahrtschiffen", die heuer am Main anlegen werden, sprach Straubs Kollegin Evelyn Wilhelm, und für jedes Schiff "bieten wir unterschiedliche Programme an, je nachdem was gebucht wurde". Touristenmassen würden nicht erwartet, da die Kapazität solcher Schiffe bei "etwa 200 Passagieren liegt, und die nehmen in Kleingruppen an Stadtführungen teil oder sind mit Fahrrädern unterwegs". Die Urlauber würden, wie es Bürgermeister Peter Kornell ausdrückte, "lebendige Geschichte atmen".

Die ist für die Altstadtbewohner "täglich Brot", und für sie waren Stellwände bereitgestellt worden, auf denen sie zu den vier Themenfeldern Lebensqualität, Gastronomie, Angebote und Infrastruktur jeweils die positiven und negativen Aspekte notierten durften. Die DIN A3-Blätter füllten sich zusehends. Und wie zu erwarten, werteten die Anwohner zum Beispiel die Konzerte in der Altstadt oder die großen Feste wie das Weinfest sowohl positiv als auch negativ. Immer wieder tauchte der Begriff "Lärmbelästigung" auf, im Wechsel mit "lebhaft und besuchenswert". Womit die nächste Erwartung erfüllt war, nämlich die von Marco Maiberger. "Die Ideen und Anregungen können wir manchmal kurzfristig, meist aber mittel-, wenn nicht gar langfristig erfüllen", hatte er schon zu Beginn formuliert.

Alle von den Anwohnern zusammengetragenen Wünsche, Bedenken und Anregungen würden jetzt nicht im Stadtarchiv verstauben, sondern fließen in die Arbeit der Tourist-Info und der Stadt selbst mit ein. Für nächstes Jahr ist das nächste Anwohnertreffen geplant, von diesem ersten seiner Art erhält jeder Anwohner der Altstadt noch ein Protokoll und darf sich natürlich jederzeit mit Wünschen und Anregungen an die Stadt wenden.