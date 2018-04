Wie es früher im Dorf war

Am Samstag, 14. April, begibt sich Museumsführerin Irina Valentin von 14 bis 15 Uhr mit den Besuchern des Kirchenburgmuseums Mönchsondheim auf eine Zeitreise. Sie erzählt „Wissenswertes und Überraschendes über das frühere Leben in einem mainfränkischen Dorf“, so die Ankündigung.

Diese Fragen stehen im Blickpunkt: Wie sah der Dorfalltag früher aus? Wer lebte auf dem Land? Welchen Arbeiten gingen die Menschen nach? Was für Abwechslungen boten sich zum arbeitsreichen Landleben? Welche Funktion hatte die Kirchenburg in alter Zeit?

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, nur der Museumseintritt ist zu entrichten.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse. Vor oder nach der Führung kann die Sonderausstellung „Kontraste – Der frühe Otto Beck“ im alten Gasthaus besichtigt werden.