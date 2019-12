Wiesenbronn vor 1 Stunde

Wie die Trockenheit dem Wiesenbronner Gemeindewald schadet

Klimawandel und die Folgeerscheinungen von zu trockenen und heißen Jahren drücken auch der Planung für den Wiesenbronner Gemeindewald den Stempel auf. Das zeigte sich allein schon an dem Umstand, dass 2019 gut 700 Festmeter Fichtenholz wegen Borkenkäferbefalls entnommen werden mussten. Die Endabrechnung für 2020 sieht eine Holzernte von 1440 Festmeter vor, was kräftig über dem langjährigen Soll von rund 1000 Festmeter liegt. Für 2019 liegt der Holzertrag bei 1098 Festmeter. In der Ratssitzung am Dienstagabend erläuterte Revierförster Andreas Hiller die Jahresbetriebsplanung 2019/20 für den Wiesenbronner Gemeindewald, die einstimmig befürwortet wurde.