Buchbrunn vor 1 Stunde

Wie die Tagespflegeeinrichtung in Buchbrunn aussehen könnte

Der aktuelle Stand beim Aufbau einer Tagesbetreuung und die Ergänzung der Straßenbeleuchtung Am Falter und in der Zollengasse standen im Brennpunkt der Gemeinderatssitzung in Buchbrunn am Donnerstag.