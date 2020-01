Wie die Feuerwehr Atzhausen den Ort prägt

In Atzhausen ist die Welt dank der Freiwilligen Feuerwehr in Ordnung, das war der Tenor in der Jahresversammlung. Die aktiven Mitglieder opfern einen Teil ihrer Freizeit, feiern Feste und prägen so den Ort.

Die Feuerwehr Atzhausen zählt derzeit 23 Aktive und drei Jugendliche. Zehn Feuerwehrübungen im Ort und eine gemeinsame Übung mit Kleinlangheim und Haidt standen für die Atzhäuser im letzten Jahr auf dem Programm. Dazu gab es im Winter einen Schulungsabend zu dem Thema Unfallverhütungsvorschriften. Zwei Ernstfalleinsätze, ein Unfall und eine Tragehilfe musste die Feuerwehr leisten, so Kommandant Olaf Gärtner. Dazu kam die Besichtigung der Feuerwehr durch die Kreisführung, bei der es keine Beanstandungen gab. Zuwachs bekam die Atzhäuser Wehr mit Christian Bock und Philipp Reiß.

Ehrungen für Vorzeigekameraden

Die Frage, wie man bei Unfällen mit Elektroautos handele, stellte der Vereinsvorsitzende Leonhard Kuhn in die Runde. Durch einen Schulungsabend könnten die Aktiven in diese Materie eingewiesen werden, so Kreisbrandmeister Christoph Dülch und bot seine Hilfe an.

Heinz Prappacher und Klaus Volkmann wurden für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold und einer Urkunde durch stellvertretenden Landrat Paul Streng ausgezeichnet. Bürgermeisterin Gerlinde Stier überreichte beiden einen Tonkrug. Volkmann fehlte bei den Übungen in den letzten Jahren fast nie und Prappacher war immer anwesend, wenn es seine Zeit erlaubte. Kommandant Olaf Gärtner und Feuerwehrvereinsvorsitzender Leonhard Kuhn ehrten den stellvertretenden Kommandanten Peter Düring für 30 Jahre aktiven Dienst.

Unterstützung durch die Gemeinde

Bürgermeisterin Gerlinde Stier will in die Feuerwehr weiterhin investieren. Für Atzhausen steht eine neue Tragkraftspritze an und in den nächsten Jahren neue Helme. Im Feuerwehrhaus soll neben dem Gemeinschaftraum eine neue Toilettenanlage entstehen. "Die Feuerwehr ist uns sehr wichtig", begründete sie die Investitionen. Im Ort ist die Feuerwehr als der Dorfverein auch für das gesellige Leben verantwortlich. Aus Dankbarkeit für die Unterstützung durch die Frauen überreichte Kuhn einen Gutschein für "einmal nicht kochen müssen". Eine neue Glühweinhütte entstand in Gemeinschaftsarbeit. Maibaum aufstellen, Kirchweih, Volkstrauertag Fischessen, Weihnachtsmarkt – alles steht und fällt mit der Feuerwehr, lobte Kuhn seine Mitstreiter und überreichte kleine Präsente.