Wie der Schatz im Iphöfer Rathaus gehoben werden soll

Von „Spurenkarten“ und einer „Exponatwolke“ ist die Rede, von Begriffen, die dem Gründer der Kulturhistorischen Sammlung im Iphöfer Rathaus nie eingefallen wären. 2012 ist der ehemalige Stadtarchivar Andreas Brombierstäudl gestorben , und hinterlassen hat er ein Vermächtnis, das die Stadt seither versucht, irgendwie zu vermarkten. Brombierstäudl hat die rund 1300 Objekte im Oberstübchen des Rathauses zeitlebens wie einen Schatz gehütet und nur sehr selten Gäste empfangen. Jetzt soll dieser Schatz gehoben und einem „breiteren Publikum“ zugänglich gemacht werden, wie die Kulturhistorikerin Dr. Bettina Keß am Montagabend im Stadtrat sagte. Der Rat ist offenbar bereit, dafür gut 340 000 Euro auszugeben.

Selbst die Fachfrau hat hier ihr Aha-Erlebnis

Richtschwert und Schandmaske, Keuschheitsgürtel und Heiligenfiguren, Krüge und Bocksbeutel, sogar eine Orgel: Es ist ein Sammelsurium an Exponaten , das da im Lauf der Jahrzehnte zusammenkam, so skurril, dass selbst eine Fachfrau wie Bettina Keß so manches Aha-Erlebnis hatte. „Das sieht man nicht oft.“ Deshalb hofft sie nun, mit der Sammlung ein „Alleinstellungsmerkmal“ entwickeln zu können, das weit über die Region hinausstrahlt. Gemeinsam mit Oliver Mack vom Architektenbüro „Space4“ hat die Würzburger Kulturwissenschaftlerin ein Konzept entwickelt, die seltenen Stücke in ein „ästhetisches Erlebnis zu überführen“. Mack hat erklärt, wie dies geschehen soll: indem die Exponate nicht mehr nur nach Themengebieten arrangiert werden, sondern nach Farbe und Form. Die äußere Gestalt gibt die Ordnung vor.

„Wir möchten den Besucher über einen ersten überraschenden Eindruck für die Objekte interessieren“, sagte Mack. Der Architekt und Ausstellungsmacher hat dabei eine Zielgruppe im Blick, die sich deutlich breiter positionieren soll als das bisher meist ältere Publikum: Jugendliche oder Familien mit Kindern. Bei ihnen will Mack die „Entdeckerlust wecken“. Statt wie bisher „Vitrinen abzuschreiten“, soll das Publikum künftig „auf Themenspuren unterwegs sein“. Laut Keß geht es darum, sich je nach persönlichem Interesse selbst auf die Suche zu begeben und mittels Karten durch die Sammlung zu bewegen, sich Themen zu erschließen wie Feuerwehr, Tiere oder Heilige. Nicht mehr alle der 1300 Stücke werden dabei zu sehen sein. Ein Teil könnte nach den Ideen der Experten unter das Dach der benachbarten Vinothek ausgelagert und dort in einer eigenen Ausstellung unter dem Titel Wein-Erleben präsentiert werden.

Eine Ecke widmet sich dem Gründer der Sammlung

Besucher sollen künftig schon in der Verkündhalle des Rathauses empfangen werden: mit einem spannenden Einblick in die ehemalige Stadtkasse. Wer schlecht zu Fuß ist, erhält dort multimedial alle wesentlichen Informationen. Wer bis in den Jagdsaal des Obergeschosses kommt, wird auf 220 Quadratmetern mit Fundstücken aus Iphofens Geschichte überrascht. Das ehemalige Büro wandelt sich zum Studierzimmer mit Platz für Seminare oder separate Ausstellungen. Dort soll an einer Wand auch an den verstorbenen Stadtarchivar und Ehrenbürger Brombierstäudl erinnert werden.

Rund 340 000 Euro soll es laut Oliver Mack kosten, die Sammlung unter modernen Aspekten neu zu strukturieren. Weitere 170 000 Euro kämen hinzu, wenn auch die Vinothek in das Konzept einbezogen wird. Bürgermeister Josef Mend sagte, er halte die Zahlen angesichts der Größenverhältnisse für schlüssig. „Kultur kostet halt ihr Geld.“ Allerdings werde sich das Projekt in diesem Jahr nicht mehr umsetzen lassen. „Wir brauchen zeitlichen Vorlauf.“

Kulturreferent Klaus Brehm nannte die Ideen „mutig“. Von Stadtrat Otto Kolesch kam der Hinweis, die Sammlung müsse angesichts der hohen Investitionskosten „regelmäßig“ öffentlich zugänglich sein. Wie dies im Einzelnen laufen soll, blieb vorerst offen. Bettina Keß regte an, die Stelle im Stadtarchiv um 50 bis 75 Prozent aufzustocken und überdies geschulte Honorarkräfte einzustellen. Der Bürgermeister hofft auf den Einsatz ehrenamtlicher Kräfte während der Öffnungszeiten.

Zu den Betriebskosten ist noch nichts gesagt

Zu den jährlichen Betriebskosten sagte Keß auf Nachfrage von Stadtrat Udo Schumann, dies sei ein „Bereich, der noch tragbar ist“. Konkrete Zahlen werde sie nachliefern. Bei einer ersten Präsentation im Juni 2018 war von mindestens 70 000 Euro die Rede. Im nächsten Schritt geht es erst einmal darum, die Sammlung zu erfassen, Objekte auszuwählen und vorzubereiten, schließlich ein Feinkonzept zu entwerfen. Grundsätzlich ist der Stadtrat aber dazu bereit, sich dem Erbe anzunehmen, das ihm von seinem über Jahrzehnte rührigen Stadtarchivar hinterlassen worden ist.