Albertshofen vor 1 Stunde

Wie aus Bioabfall gute Erde wird

Die 2. Klasse der Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen beschäftigte sich im Heimat- und Sachunterricht intensiv mit dem Thema „Müll“. Ausgehend von der großen Müllflut im Alltag, wurde gemeinsam überlegt, wie man selbst dazu beitragen kann, Müll zu vermeiden. Anschließend erarbeiteten sich die Schüler, wie entstandener Müll richtig sortiert und entsorgt wird. Nachdem die Kinder eifrig das Sortieren des Mülls geübt hatten, stellte sich das nächste Problem: Was geschieht mit unserem sortierten Müll? So lernten sie in der Theorie das Glas- und Papierrecycling kennen. Mit Lehrerin Gabriele Hadek und Praktikantin Julia Guth fuhren sie ins Kompostwerk im Klosterforst, um von Betriebsleiter Nikolaus Schneider kindgerecht gezeigt zu bekommen, wie aus den Bioabfällen der braunen Tonnen neue, wertvolle Erde entsteht. Dabei erlebten sie hautnah, wie wichtig das richtige Sortieren vorher ist, damit der Recyclingprozess erfolgreich durchgeführt werden kann.