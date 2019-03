Wie Hunde lernen: Vortrag in der Alten Synagoge

Die Verhaltenstherapeutin für Hunde, Gesine Mantel, zeigt in ihrem Vortrag am Donnerstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen anhand praktischer Beispiele aus dem Alltag, wie Hunde lernen. Wenn man das versteht, kann man ihnen effektiver vermitteln, was man sich von ihnen wünscht. Trainingsziele sind dann leichter und schneller zu erreichen und man überfordert seine Vierbeiner weniger, heißt es in einer Pressemitteilung. Negative Erfahrungen treten seltener auf, wenn man weiß, wie Sensibilisierung oder Generalisierung bei Hunden funktionieren. Anhand praktischer Alltagsbeispiele wird man verstehen, wie sich unangenehme Erlebnisse einfach und geschickt abmildern oder auch vermeiden lassen.