Wichtig für das Dorfleben

Mit der bewährten Vorstandschaft startet die Katholischen Landvolkbewegung (KLB) Euerfeld in die nächsten vier Jahre. Dabei wurde die Wahl zu einem überzeugenden Vertrauensbeweis für das Team um die beiden Vorsitzenden Claudia Mack und Otto Kram. Sie wurden ebenso wie die gesamte Vorstandschaft mit einer Mehrheit von über 95 Prozent gewählt.

Das Pfarrheim in Euerfeld war mit rund 50 Besuchern gut besetzt, als Claudia Mack die vielfältigen Veranstaltungen der vergangenen zwölf Monate Revue passieren ließ: Maiandacht, Jubiläumsgottesdienst, Frauenfrühstück, Weiberfasching, Fastenessen mit dem Pfarrgemeinderat, Ökumenische Andacht mit der evangelischen Gemeinde Schernau oder der Bildungsabend mit dem BBV zeigen, wie vielfältig die KLB das Ortsleben mitgestaltet.

Kapelle ein Ort der Stille

An der Bruder-Klaus-Kapelle, die heuer seit 30 Jahren besteht, gab es rund 30 Gottesdienste und Gebetsstunden, berichtete Mack weiter. "Die Kapelle hat nichts von ihrer Anziehungskraft verloren und wird als Ort der Stille, Einkehr und Besinnung sehr geschätzt", hieß es dazu im Kapellenbericht. Die KLB-Vorsitzende dankte Katharina und Ludwig Ländner, die die Kapelle seit vielen Jahren betreuen.

Nichts zu bemängeln gab es am Kassenbericht von Kassierin Petra Gerhard. "Das war perfekt", lobte Eduard Mack die Kassenführung. "Ohne das Landvolk wäre Euerfeld ein ganzes Stück ärmer", würdige er den Einsatz des gesamten Vorstands, und auch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Helene Sauter sprach vom "hoch zu schätzenden Beitrag der KLB für unser Dorf".

Spende für Senegal

Insgesamt läuft sich der Kontostand laut Kassenbericht auf rund 4500 Euro. Dabei konnten der Delegation der KLB, die zu Jahresbeginn in den Senegal gereist war, Spenden in Höhe von rund 2800 Euro mitgegeben werden. "Eine tolle Summe", so Gerhard. Zudem hatten die Euerfelder maßgeblichen Anteil daran, dass 30 000 Euro für "ein Leuchtturmprojekt" (Otto Kram) zusammen kamen. Das Geld ging an ein Staudammprojekt im Senegal.

Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig, in ihren Ämtern bestätigt wurden neben den Vorsitzenden Petra Gerhard (Kassierin), Walter Sauter (Schriftführer) sowie die Beisitzer Birgit Heinrich, Helga Scheller, Constanze Söldner und Gerd Schneider. Neu sind die beiden Beisitzer Carolin Schmitt und Bertram Rettner, ausgeschieden sind Sandra Wilhelmi und Werner Neubert.