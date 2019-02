Wetterhütte für den Weingarten

Der geplante Bau einer Wetterhütte im Casteller Weingarten soll möglichst zügig erfolgen. In seiner Sitzung genehmigte der Gemeinderat Castell den vorgelegten Plan für das sieben mal fünf Meter große Gebäude, das für das gemeindeeigene Ausflugslokal vorgesehen ist. Sobald das Landratsamt das Ganze abgesegnet hat, geht es an die Ausschreibung für die in Holzbauweise gedachte Hütte, die neben dem bestehenden Kiosk stehen wird.

Läuft alles wie vorgesehen, dann könnte das Gebäude bereits im Mai fertig sein. Die Hütte gilt als zusätzliche Sicherheit für den Pächter, der künftig auch bei schlechtem Wetter 50 Gäste trocken unterbringen kann. Die Kosten für das mit Glas und Pultdach geplante Gebäude betragen rund 60 000 Euro, welche die Gemeinde trägt.

In der Sitzung sprach Bürgermeister Jochen Kramer ein größeres Vorhaben an. Die Gemeinde wolle und müsse sich an die Überarbeitung ihres Flächennutzungsplanes machen, um für die nächsten Jahre voraus zu schauen. Der bestehende Plan sei rund 25 Jahre alt, deswegen sei eine Aktualisierung an der Zeit. Es gelte etwa, mögliche Flächen für künftige Bau-, oder Gewerbegebiete, vorzusehen. Kramer will in den im April anstehenden Bürgerversammlungen auf das Thema näher eingehen.

Außerdem gewährte der Gemeinderat der Kulturgemeinde Castell einen Zuschuss für die Erstellung eines neuen Flyers in Höhe von 200 Euro. Eine Zuwendung über 500 Euro erhält die Bereitschaft des Roten Kreuzes in Wiesentheid für den Kauf eines Fahrzeugs. Zudem teilte Bürgermeister Kramer mit, dass nun das Dach der gemeindlichen Photovoltaikanlage auf dem Bauhof gereinigt wurde.