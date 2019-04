Wettbewerb für das geplante Bürgerhaus

Nachdem in der Ratssitzung in der vergangenen Woche eine Gestaltungssatzung für den Wiesenbronner Altort erlassen worden war, wurde in der Sitzung am Dienstagabend der Architektenwettbewerb für das Anwesen "Hauptstraße 13" besprochen, das zu einem Bürgerhaus werden soll. Zusammen mit Architekt und Dorfplaner Thomas Wieden vom Büro HWP Holl Wieden Partnerschaft (Würzburg), der den Wettbewerb leitet, wurden noch Änderungen diskutiert, die nun mit kleineren Änderungsvorschlägen der Architektenkammer für die sogenannte Auslobung eingearbeitet werden.

Diese Auslobung besteht aus der Beschreibung des Objekts, dem Verfahren, den Bedingungen und den Richtlinien, die jedem Wettbewerb zugrunde liegen, erklärte Wieden. Als Ziel des Wettbewerbs steht in den Unterlagen, dass das Anwesen Hauptstraße 13 saniert und zu einem Bürgerhaus entwickelt werden soll. "Einem Ort, an dem sich Menschen jeden Alters und jeder Herkunft begegnen, das Haus vielfältig nutzen und somit zur Belebung des Ortes beitragen können. Es soll ein Ort der Kommunikation, des gesellschaftlichen und kulturellen Austausches mit neuen, offenen und einladenden Räumlichkeiten entstehen und direkt neben dem Rathaus ein zentraler Anlaufpunkt im Ortskern werden", heißt es im Text weiter. Als Hauptbestandteile werden Gemeinschaftsräume, ein Veranstaltungssaal, ein kleines Café, eine Küche und eine Touristen-Info-Stelle genannt.

Über die Preisträger des Wettbewerbs entscheiden Fachpreisrichter (Architekten) und Sachpreisrichter (Bürgermeisterin Doris Paul und ihr Stellvertreter Reinhard Fröhlich, Gemeinderat Harald Höhn und Stefan Adam von der VG Großlangheim). Reinhard Hüßner schlug vor, dem letztgenannten Gremium auch jemand aus der Bürgerschaft hinzuzufügen. Das sei ohne Stimmrecht, aber in der beratenden Funktion möglich, informierte Wieden. Der Rat schlug unisono Paula König dafür vor.

Für den Wettbewerb wurden bisher sieben Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros bestimmt. Daneben sollen auch "junge Büros" eine Chance bekommen, "das war der ausdrückliche Wunsch des Arbeitskreises und der Vertreter der Regierung von Unterfranken", sagte die Bürgermeisterin dazu. Insgesamt werden 15 Bewerbergemeinschaften für den Wettbewerb zugelassen, an dessen Ende die Preisträger Gelegenheit haben, sich vorzustellen. "Der erste Preisträger erhält im Normalfall den Auftrag, aber auch der zweite hat noch die Chance", wie Wieden äußerte.

Diskutiert wurde in der Runde über die Tourist-Information, für die Reinhard Hüßner eine Besetzung mit zwei Personen für zu teuer hielt. Bei der medizinischen Betreuung einigte man sich darauf, Räumlichkeiten flexibel zu nutzen, da nach Vorschlag der Bürgermeisterin die Betreuungsmöglichkeit für einen Therapeuten und zur Tagespflege bleiben sollte. Für "wichtig für die Zukunft" hielt Harald Höhn einen Mittagstisch ein- bis zweimal in der Woche für ältere Leute.

Bei der Debatte zu den Räumlichkeiten betonte Wieden, dass es auf der einen Seite konkrete Vorgaben geben müsse, "auf der anderen Seite bringt der Wettbewerb auch neue Ideen, man muss der Kreativität eine Chance geben". Beim Thema "Archiv" stimmte das Ratsgremium geschlossen für den Vorschlag der Bürgermeisterin, dies im Obergeschoss mit einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern anzulegen. Ottmar Wolf regte an, bei den Planungen für die Heizung auch die Überlegungen für das spätere Mehrgenerationenhaus in der Kleinlangheimer Straße einzubeziehen. Zunächst einmal soll das geplante Bürgerhaus an das Rathaus angeschlossen werden "und dann später ein Verbund mit anderen Gebäuden hergestellt werden", schlug die Bürgermeisterin vor. Der Beschluss zur Auslobung des Wettbewerbs in geänderter Fassung erfolgte einstimmig.

Ebenso geschlossen stimmte die Runde dafür, durch die Wiesenbronner Firma Ackermann ein geändertes Modell der Gebäude im Zentrum Wiesenbronns zum Preis von bis zu 3000 Euro anfertigen zu lassen, "wenn es diese Möglichkeit gibt", räumte die Bürgermeisterin ein.