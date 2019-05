Marktbreit vor 1 Stunde

Wertvolles Holz kennengelernt

Förster Achim Volkamer von der Forstdienststelle Kitzingen erklärte der 3. Klasse der Grundschule Marktbreit und ihrer Lehrerin Elisabeth Wurl den Lebensraum Wald. Er zeigten ihnen während eines Unterrichtsgangs Ahorn- und Eichenbäume mit ihren typischen Blättern, so die Mitteilung der Schule. Die lichte Krone einer Eiche bedeute, dass das Holz tot ist.Der Baum bleibt aber stehen, weil das Totholz immer noch einen wichtigen Lebensraum für Insekten darstellt.Volle Baumkronen anderer Bäume konnten die Kinder hingegen durch den Blick in mitgebrachte Spiegel erkennen. Weiter erklärte der Förster den Schülern, dass die Blätter eine wichtige Aufgabe haben: Vergleichbar mit einer Solaranlage entnehmen sie der Sonne Energie und wandeln sie in Zucker für die Pflanze um. In der Gegenrichtung leiten die Blattadern die Nährstoffe aus den Wurzeln weiter. Volkamer führte auch zu einer Elsbeere, die jetzt gerne angepflanzt werde, weil sie die Klimaerwärmung besser verträgt als etwa die Fichte. Außerdem werden für hochwertige Elsbeerstämme bis zu 14 000 Euro je Kubikmeter gezahlt.Ein Baumspiel, bei dem die Schüler die schädliche Wirkung des Borkenkäfers nachstellten, rundete den Unterrichtsgang ab.