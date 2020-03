Wertstoffhof und Kompostwerk sind für Privatleute geschlossen

Seit Samstag sind der Wertstoffhof in Kitzingen, das Kompostwerk Klosterforst sowie die Bauschuttdeponien in Iphofen und Effeldorf für Privatanlieferungen bzw. -abholungen bis einschließlich 3. April 2020 geschlossen. Das geschehe laut Pressemitteilung des Landratsamtes im Einklang mit der vorläufigen Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie.

Gewerbliche und kommunale Anlieferungen bzw. Abholungen sind an den genannten Anlagen weiterhin zu den gewohnten Zeiten möglich, am Wertstoffhof Kitzingen allerdings nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an Wertstoffhof-KT@Knettenbrech-Gurdulic.de.

Müllabfuhr ist nicht betroffen

Von diesen Einschränkungen aktuell nicht betroffen sind laut der Mitteilung die Abfuhr der Restabfalltonne, Biotonne, Papiertonne, die Sperrabfallabfuhr sowie die Abholung der Gelben Säcke in der Zuständigkeit der Dualen Systeme. Auch die Entsorgungsmöglichkeiten an den öffentlichen Containerstandorten in den Gemeinden stehen weiterhin zur Verfügung.

Privatanlieferungen von asbesthaltigen Abfällen und Mineralfaserabfällen am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle des Landkreises Schweinfurt sind bis auf Weiteres nicht mehr möglich.

Für Fragen stehen die Abfallberater unter Telefon (09321) 928-1234 und per E-Mail an abfall@kitzingen.de zur Verfügung.