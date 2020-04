Kitzingen vor 1 Stunde

Wertstoffhof in Kitzingen bleibt am Karsamstag geschlossen

Am Karsamstag, 11. April, bleiben der Wertstoffhof im Kitzinger Technologiepark conneKT, das Kompostwerk Klosterforst sowie die Bauschuttdeponien in Iphofen und Effeldorf für Anlieferungen aller Art geschlossen. Das schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Aktuelle Informationen rund um die kommunale Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen findet man auf den Internetseiten www.abfallwelt.de und in der kostenfreien abfallwelt-App.