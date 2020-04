Volkach vor 2 Stunden

Wertstoffhof Volkach mittwochs geöffnet

Um die Entsorgungssicherheit in der aktuellen Corona-Krise trotz der Ausgangsbeschränkungen zu gewährleisten, wird der Wertstoffhof der Stadt Volkach immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet, zum ersten Mal am Mittwoch, 8. April. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 18. April, heißt es in einer Pressemitteilung.