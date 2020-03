Obervolkach vor 31 Minuten

Werner Winter: Mit 15 Jahren in Chor Obervolkach eingetreten

"Ein seltener Glücksfall" war Werner Winter für den Gesangverein 1899 "Frohsinn" Obervolkach, als er dem Männerchor 1976 im Alter von 15 Jahren beitrat. Dessen Vorsitzender Karlheinz Steinl erinnerte in der Hauptversammlung am Dienstag an die damalige Aktion, bei der Winter von zwei weiteren jungen Neusängern begleitet wurde.