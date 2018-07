Kitzingen vor 1 Stunde

Werkzeuge von Baustelle gestohlen

In einem unbeobachteten Augenblick entwendete am Donnerstagmittag ein bisher unbekannter Täter in einem Anwesen in der Egerländer Straße in Kitzingen mehrere Werkzeugmaschinen. Dort wechselten zwei Handwerker Türen in einer Wohnung aus. Als beide kurz das Anwesen verlassen hatten, wurden ein Multimaster, Bohr- und Akkuschrauber, Säbelsäge und vier Dosen Bauschaum entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf 1300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.