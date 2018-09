Kitzingen vor 7 Stunden

Werkzeuge und Maschinen auf Baustelle gestohlen

Im Verlauf des Wochenendes betraten bisher unbekannte Täter eine umzäunte Baustelle in der Glauberstraße in Kitzingen. Durch Aufhebeln einer Terrassentüre gelangten sie in den Innenraum des Anwesens. Dort stahlen sie mehrere Elektrowerkzeuge und Maschinen im Gesamtwert von 5000 Euro.