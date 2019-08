Wiesentheid vor 39 Minuten

Werkzeug von Rohbau gestohlen

In der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Wiesentheid an dem Rohbau einer Eventscheune ein Diebstahl. Unbekannte Täter gelangten vermutlich durch eine offen stehende Türe in den Dachboden des Rohbaus, so die Polizei. Hier entwendeten dann die Täter diverse Werkzeuge (Bohrmaschinen) im Gesamtwert von etwa 1200 Euro.