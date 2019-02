Werkzeug gestohlen

In der Nacht auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter in der Alten Reichstraße in Iphofen auf das Firmengelände eines Autohauses. Die Unbekannten verschafften sich laut Polizeibericht Zutritt zum Werkstattinneren und stahlen Werkzeug und Bargeld. Der Beuteschaden beträgt etwa 3550 Euro, der Sachschaden liegt etwa bei 150 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.