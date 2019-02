Werkzeug gestohlen

In der Nacht auf Dienstag gelangten unbekannte Täter im Dürreseeweg in Mainbernheim auf das Firmengelände einer Schreinerei. Die Unbekannten brachen ein Firmenfahrzeug auf und stahlen aus dem Laderaum verschiedenes Werkzeug. Der Beuteschaden beträgt etwa 6000 Euro, der Sachschaden liegt etwa bei 400 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.