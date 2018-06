Werkstatt steht in Flammen

Feuerwehreinsatz in der Inneren Sulzfelder Straße: Am Donnerstag ist gegen 15 Uhr ein Feuer in einer Hydraulik-Service-Werkstatt ausgebrochen.

Nach kurzer Zeit stand das Gebäude im Hinterhof einer ehemaligen Wachsfabrik in Flammen. Feuerwehren aus Kitzingen, Sickershausen, Hohenfeld und Repperndorf waren mit Drehleiter und schwerem Atemschutz über zwei Stunden im Einsatz. Dazu Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, die aber nicht ernsthaft eingreifen mussten.

Verletzt wurde niemand; der Werkstattbesitzer konnte sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Nach ersten Einschätzungen vor Ort könnte es beim Abpumpen von Benzin aus einem Auto durch Funkenflug zu dem Feuer gekommen sein. Die Werkstatt ist komplett ausgebrannt und teilweise eingestürzt. Die Polizei rechnet einer Mitteilung zufolge mit einem Schaden von rund 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.