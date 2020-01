Werde, wer du bist

Die Volkshochschule Kitzingen bietet am Dienstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge einen Vortrag von Christoph Krokauer, Heilpraktiker für Psychotherapie, zum Thema „Selbstwerdung“ an.

Laut Pressemitteilung erlebe man oft, dass das eigene Handeln von außen bestimmt ist, von Regeln und Verpflichtungen, Erwartungen und Meinungen, die von außen an einen herangetragen werden. "Du kannst das nicht", "Du darfst das nicht", "Das tut man nicht", "Dazu bist du noch zu klein" sind Sätze, die einen ein Leben lang daran hindern, die eigenen Möglichkeiten zu entfalten. Doch ist das wirklich so festgesetzt? Der Referent zeigt Lösungen auf.