Werbetafel und Verkehrszeichen beschädigt

In den vergangenen Tagen riss ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in Wiesentheid eine an einer Hauswand angebrachte Werbetafel teilweise ab und brach ein Verkehrszeichen aus seiner Verankerung. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.