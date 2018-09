Kitzingen vor 30 Minuten

Werbeplakat angezündet

In der Nacht zum Freitag stellte ein Passant in der Mainbernheimer Staße in Kitzingen den Brand eines Werbeplakates eines Zirkus fest. Das brennende Plakat war an einem Zaun angebracht und konnte von einer Polizeistreife mit Wasser gelöscht werden. Schaden: 50 Euro.